Ростовчанин попался на уловку мошенников и лишился всех сбережений

Мошенники списали со счета мужчины все сбережения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону мужчина попался на уловку мошенников и остался без денег. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, 47-летний мужчина занимается грузоперевозками. В один из дней к нему обратился неизвестный и попросил доставить груз в одно место. Подставной клиент показал заказ, который необходимо выполнить и попросил в ответ выслать документы, реквизиты счетов для перевода денег. На встречу и время отгрузки так никто и не пришел. Спустя время карта мужчины была заблокирована мошенниками, а деньги списались. Мужчина обратился с заявлением в полицию.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело во статье «Кража».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Ростовом участковый из лени подделал подпись зампрокурора города

Теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы

(Подробности)