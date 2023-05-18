В Ростове на Театральном проспекте из-за ДТП собрался дорожный затор

Пробку зафиксировали утром в четверг. Фото: сервис «Яндекс. Карты»

Утром 18 мая на Театральном проспекте в Ростове-на-Дону собралась пробка. Сейчас ее можно заметить на сайте сервиса «Яндекс. Карты».

По состоянию на 9:30, затор растянулся по одной из полос движения от Красноармейской в сторону Социалистической. Также водителям сложно проехать по Большой Садовой в районе пересечения с Театральным.

Судя по карте, около перекрестка появился знак ДТП. Очевидцы отметили, что из-за дорожного происшествия оказались перекрытыми левый и средний ряды. Ситуацию официально пока не прокомментировали. В региональном отделе пропаганды УГИБДД уточняют информацию.

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