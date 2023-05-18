В Ростовской области Игорь Безотосный будет судиться с властями Миллеровского района

Истец заявил права на «самовольно возведенный объект на земельном участке» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области индивидуальный предприниматель Игорь Безотосный подал иск к администрации Миллеровского района. Эта информация опубликована в электронной картотеке Арбитражного суда.

Как уточнили в инстанции, бизнесмен заявил права на «самовольно возведенный объект на земельном участке». Предполагается, что истец намерен его узаконить.

Судя по открытым данным, претензии в суд поступили в апреле 2023 года. Обращение некоторое время находилось без движения из-за нарушений при подаче иска. Однако 15 мая, после исправления недочетов, материалы все же были приняты к производству. Первое слушание назначили на 8 июня 2023 года.

Добавим, по данным областных СМИ, истцом, предположительно, выступает бывший глава ГИБДД Ростовской области. Официального подтверждения этой информации нет.

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Объект, предположительно, находится в Константиновском районе (подробности)