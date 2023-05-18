В Ростовской области выставили на торги месторождение нефти и газа за 1,3 млрд рублей

Потенциальным покупателям предлагают три актива с лицензиями Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области решили продать месторождение нефти и газа за 1,3 млрд рублей. Соответствующее объявление опубликовали на одной из торговых интернет-площадок.

Судя по карте, речь идет об объекте, который находится на территории Константиновского района.

Потенциальным покупателям предлагают три актива с лицензиями на недропользование, геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья.

Всего территория разбита на три участка: на двух числятся запасы нефти и газа, на третьем - можно добывать только газ. Автор объявления заявил, что «нефтяная скважина окупится через 3 года».

Добавим, ранее ученый ЮНЦ РАН Сергей Парада сообщил о возможности открытия месторождения лития на территории Восточного Донбасса.

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