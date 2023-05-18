На севере Ростовской области сняли режим повышенной готовности

Проверка состояния сил и средств районного звена РСЧС проводится регулярно Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Миллеровском районе Ростовской области после информации о повышенной готовности стало известно о завершении проверки сил и средств местного звена РСЧС. Соответствующий пост в соцсетях распространили местные власти.

- Проверка состояния сил и средств районного звена РСЧС проводится регулярно. В период с 16 по 17 мая специалисты показали готовность к реагированию во внештатной ситуации. Отработаны порядок взаимодействия подразделений разного уровня подчиненности, - говорится в группе VK администрации Миллеровского района.

Ранее сообщения о режиме повышенной готовности в районе прокомментировали донские власти.

- С учетом существующей ситуации была проведена проверка готовностидежурных сил и средств к ЧС. Данная работа в Ростовской области проводится на регулярной основе в различных муниципалитетах, - разъяснил заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Дона Сергей Тюрин.

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