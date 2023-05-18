В Ростове около лицея на Ленина выгорел автомобиль

На месте работали 4 человека, задействовали 1 единицу техники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону на проспекте Ленина выгорела машина. Эту информацию сегодня, 18 мая, подтвердили в пресс-службе управления МЧС России по Ростовской области.

- Инцидент зафиксировали на Ленина, 83 А. Вызов поступил в 10:21, локализовали горение в 10:31, все потушили в 10:36. На месте происшествия работали 4 человека, была задействована 1 единица техники. Пострадавших нет, причина выясняется, - рассказали в ведомстве.

Добавим, сегодня же в социальных сетях очевидцы опубликовали кадры полыхающего авто, которые сняли «около лицея № 69 на проспекте Ленина». Люди сообщают, что слышали два хлопка.

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