В Ростовской области поймали двух рыбаков с незаконным уловом и запрещенными сетями

Сумма ущерба составила около 20 тысяч рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Азовском районе Ростовской области поймали двух рыбаков с незаконным уловом и запрещенными сетями. Теперь мужчинам грозит уголовное дело, сообщили в пресс-службе транспортной полиции.

Первый нарушитель промышлял в районе поселка Кагальник. 35-летний местный житель до проверки успел поймать 14 рыб.

Второй нарушитель - 65-летний житель поселка Круглое - с 11 карасями и лещами был задержан в акватории реки Мокрый Кагальник.

Сумма ущерба в обоих случаях составила около 20 тысяч рублей. Известно, что один из мужчин ранее уже был судим за кражу.

- В отношении подозреваемых завели дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биоресурсов» (часть 1 статьи 256 УК РФ). Максимальное наказание предполагает лишение свободы на срок до 2 лет, - прокомментировали в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

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