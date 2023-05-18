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НовостиПроисшествия18 мая 2023 9:44

Тело умершего мужчины обнаружили в квартире на Западном в Ростове-на-Дону

Сейчас специалисты СК выясняют обстоятельства случившегося
Ангелина СКИБА
Следователи сейчас проводят проверку

Следователи сейчас проводят проверку

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону в квартире дома на улице Содружества нашли умершего мужчинe. Эту информацию сегодня, 18 мая, подтвердили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Ростовской области.

- По факту обнаружения тела 60-летнего мужчины проводится проверка, - прокомментировали в ведомстве.

Известно, что при осмотре места происшествия признаков криминальной смерти не зафиксировали.

По неподтвержденным данным, мужчина скончался некоторое время назад. До этого неприятный запах отмечали соседи погибшего.

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