Тело умершего мужчины обнаружили в квартире на Западном в Ростове-на-Дону

Следователи сейчас проводят проверку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону в квартире дома на улице Содружества нашли умершего мужчинe. Эту информацию сегодня, 18 мая, подтвердили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Ростовской области.

- По факту обнаружения тела 60-летнего мужчины проводится проверка, - прокомментировали в ведомстве.

Известно, что при осмотре места происшествия признаков криминальной смерти не зафиксировали.

По неподтвержденным данным, мужчина скончался некоторое время назад. До этого неприятный запах отмечали соседи погибшего.

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