В центре Ростова на скамейке умер мужчина

Правоохранители выясняют все детали случившегося
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Ленинском районе Ростова, на Большой Садовой, утром 18 мая обнаружили мертвого человека, сообщили «КП-Ростов-на-Дону» источник издания в правоохранительных органах региона.
Известно, что тело лежало на скамейке. Личность скончавшегося уже установлена. Им оказался 46-летний житель республики Хакасия. По предварительным данным, мужчина приехал в донскую столицу на заработки.
Сейчас правоохранительные органы выясняют все детали случившегося.
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