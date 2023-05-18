В центре Ростова на скамейке умер мужчина

Правоохранители выясняют все детали случившегося Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ленинском районе Ростова, на Большой Садовой, утром 18 мая обнаружили мертвого человека, сообщили «КП-Ростов-на-Дону» источник издания в правоохранительных органах региона.

Известно, что тело лежало на скамейке. Личность скончавшегося уже установлена. Им оказался 46-летний житель республики Хакасия. По предварительным данным, мужчина приехал в донскую столицу на заработки.

Сейчас правоохранительные органы выясняют все детали случившегося.

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