В центре Ростова на улице умер прохожий

Врачи не смогли спасти ростовчанина
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Ростове в пятницу, 10 марта, на Большой Садовой скончался мужчина. Как рассказали в донском главке, сотрудники ДПС обратили внимание на пешехода, которому стало плохо.
- Полицейские незамедлительно вызвали на место бригаду скорой медицинской помощи, а также оказали мужчине первую помощь, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Но, несмотря на все усилия, спасти горожанина не удалось. Он скончался. Источник издания в правоохранительных органах региона сообщил, что, по предварительным данным, мужчина умер из-за проблем с сердцем.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростовской области умер 72-летний охотник, которого на морозе сутки согревали преданные собаки
Врачи сделали все возможное, чтобы спасти пациента, но усилия оказались тщетными (подробнее)
А В ЭТО ВРЕМЯ
В центре Ростова на улице умер мужчина
Человек находился возле остановки, когда ему внезапно стало плохо (подробнее)