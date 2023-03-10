В центре Ростова на улице умер прохожий

Врачи не смогли спасти ростовчанина Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове в пятницу, 10 марта, на Большой Садовой скончался мужчина. Как рассказали в донском главке, сотрудники ДПС обратили внимание на пешехода, которому стало плохо.

- Полицейские незамедлительно вызвали на место бригаду скорой медицинской помощи, а также оказали мужчине первую помощь, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Но, несмотря на все усилия, спасти горожанина не удалось. Он скончался. Источник издания в правоохранительных органах региона сообщил, что, по предварительным данным, мужчина умер из-за проблем с сердцем.

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