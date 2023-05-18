В Ростове-на-Дону задержали хакера, работавшего по заданию украинских спецслужб

Слушания по делу состоялись в Ростовском областном суде Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону вынесли приговор хакеру, который участвовал в DDoS-атаке на сайты федеральных властей и Минобороны России. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба УФСБ России по донскому региону.

- В феврале 2022 года IT-специалист, выступая в качестве сторонника киевского режима, решил участвовать в компьютерной атаке по блокированию штатной работы информационных ресурсов Минобороны и сайта президента России, - прокомментировали в ведомстве.

Наказание задержанному утвердили в Ростовском областном суде. Мужчину признали виновным в «Неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации» (ч.1 ст. 274.1 УК РФ).

По указанной статье программист получил 3 года колонии-поселения и штраф в 800 тысяч рублей. Персональный компьютер специалиста конфисковали в собственность государства.

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