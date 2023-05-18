Сити-менеджер Ростова рассказал, хватит ли детям мест в школах и детсадах

В Ростове планируют наращивать темпы строительства школ и детсадов Фото: Ксения КОНЮХОВА

В Ростове-на-Дону наращивают темпы строительства школ и детсадов. Однако из-за быстрого развития территорий не удается сразу создать необходимое количество мест в учреждениях. Об этом на заседании коллегии городской администрации заявил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Однозначно, частично потребность мы покроем, но до 100 %, конечно, не дойдем. Сегодня активно осваиваются новые микрорайоны, темпы снижать не будем. Планируем наращивать строительство социальных объектов. Это в том числе и школы, и детсады, - сказал Алексей Логвиненко.

Добавим, по словам первого замглавы администрации Юрия Овчинникова, наилучших результатов по итогам 2022 года добились именно в сфере образования. На развитие этого направления было выделено 20,2 млрд рублей, освоили из этой суммы 99,5 %.

Так, например, в городе возвели модульное здание для школы № 75, провели реконструкцию лицея № 20 и выполнили капремонт в школе № 84. Всего же для учащихся создали 690 дополнительных мест.

Сейчас в Ростове-на-Дону продолжают строительство еще 6 образовательных учреждений на 7676 мест. Также начали готовить документы на возведение 2 школ для 1420 детей.

- Основные задачи сейчас - переход на односменный режим и повышение доступности образования во всех районах города, - сообщил Юрий Овчинников.

Добавим, в детсадах за 2022 год создали 280 новых мест для детей от 1,5 до 7 лет.

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