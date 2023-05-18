Суд в Ростове вынес приговор IT-специалисту за компьютерные атаки на стороне Киева

Приговор утвердили в Ростовском областном суде
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области IT-специалист Евгений Котиков получил 3 года колонии-поселения за компьютерную атаку, которая была совершена по заданию Украины. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по донскому региону.
- Сотрудники ФСБ пресекли деятельность специалиста, причастного к DDoS-атаке, организованной украинской стороной на информационные системы критической информационной инфраструктуры России, - прокомментировали в ведомстве.
Известно, что задержанный совершил преступление с началом специальной операции, в феврале 2022 года. Мужчина пытался заблокировать сайты Минобороны России и президента Российской Федерации.
- Ростовским областным судом признан виновным. Назначено наказание в виде 3 лет колонии-поселения со штрафом в 800 тысяч рублей. Персональный компьютер, используемый как средство совершения преступления, был конфискован в собственность государства, - добавили в УФСБ.
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