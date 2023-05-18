На выходных Ростов-на-Дону станет самым жарким городом-миллионником в России

Наиболее теплая погода ожидается в субботу
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
На грядущих выходных погода в Ростове-на-Дону будет одной из самых теплых в России. Об этом «Известиям» рассказал руководитель сервиса «Яндекс. Погода» Александр Ганьшин.
- Среди городов-миллионников самую теплую погоду в субботу можно ожидать в Ростове-на-Дону (+26 градусов) и Волгограде (+25 градусов), - сообщил Александр Ганьшин.
Эксперт добавил, что в воскресенье в донской столице столбики термометров установятся на отметке +24-25 градусов.
К слову, озвученные данные немного отличаются от прогноза Ростовского гидрометцентра.
20 мая в Ростове-на-Дону ночью обещают +14-16, днем +25-27. Ветер будет восточной четверти 4-9 м/с, иногда с порывами до 12 м/с. Существенных осадков не ожидается.
21 мая ночью следует ожидать температуру в +14-16, днем - в районе +21-23. Ветер должен дуть восточный и юго-восточный 6-11 м/с. Временами порывы могут достигать 12-14 м/с, а иногда и 16 м/с. Вечером может пройти кратковременный дождь с грозой.
Добавим, самые прохладные выходные в России ожидаются в Красноярске и Нижнем Новгороде, там температура составит +17-18 градусов.
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