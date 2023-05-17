В Ростове участники «полицейской ОПГ» могли угрожать чиновникам из-за сноса ларьков

Городские власти продолжают борьбу с нелегальными ларьками Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ростове-на-Дону предполагаемые участники «полицейской ОПГ» могли оказывать давление не только на бизнесменов, но и на чиновников. Об этом со ссылкой на источник в мэрии сообщает портал 1rnd.ru.

- Например, когда зачищали от незаконных ларьков Центральный рынок, сотрудникам управления торговли и поступали угрозы и требования остановить снос, - прокомментировал источник журналистов.

Напомним, ранее стало известно, что количество подозреваемых по делу ОПГ возросло почти до 40 человек. Известно о задержании руководителей двух районных отделов полиции, а также нескольких экс-полицейских и гражданских.

Предварительно, подозреваемые занимались поборами среди бизнесменов, имевших торговые площади. Взятки от 3 до 50 тысяч рублей требовали за покровительство и защиту в случае нарушений.

Добавим, городские власти продолжают борьбу с нелегальными ларьками. В марте 2023 года информировали о сносе 22 подобных объектов, 10 их которых были точками по продаже табачной продукции. В прошлом году в Ростове ликвидировали 146 незаконных «табачек».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Специалисты УФАС приостановили поставку умных светофоров в Ростовскую область

Была заблокировала закупка на полмиллиарда рублей (подробности)