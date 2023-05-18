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НовостиОбщество18 мая 2023 15:45

В Ростове обокрали дальнобойщика на 202 тысячи рублей

Полицейские задержали предполагаемого преступника, на счету которого может быть еще семь краж
Ирина МЕЛЬНИЧЕНКО
По горячим следам полицейские задержали предполагаемого преступника.

По горячим следам полицейские задержали предполагаемого преступника.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове поймали вора, на счету которого может числиться до восьми краж. Это произошло после того, как в отдел полиции обратился приезжий дальнобойщик. Мужчина рассказал, что остановился у магазина, а когда вернулся с покупками, обнаружил пропажу. Сумма ущерба составила около 202 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Ростовской области, по горячим следам оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний ростовчанин, который уже успел потратить украденные деньги, а телефон - заложить в ломбард.

Правоохранители не исключают, что задержанный может быть причастен еще к семи кражам.

В ведомстве добавили, что сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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