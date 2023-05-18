В Ростове обокрали дальнобойщика на 202 тысячи рублей

По горячим следам полицейские задержали предполагаемого преступника. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове поймали вора, на счету которого может числиться до восьми краж. Это произошло после того, как в отдел полиции обратился приезжий дальнобойщик. Мужчина рассказал, что остановился у магазина, а когда вернулся с покупками, обнаружил пропажу. Сумма ущерба составила около 202 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Ростовской области, по горячим следам оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний ростовчанин, который уже успел потратить украденные деньги, а телефон - заложить в ломбард.

Правоохранители не исключают, что задержанный может быть причастен еще к семи кражам.

В ведомстве добавили, что сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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