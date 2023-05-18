В Ростове на летний отдых детей выделят более 440 млн рублей

4100 путевок закупили для юных ростовчан Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году на летний отдых юных жителей Ростова-на-Дону планируют выделить более 440 млн рублей. Об этом на заседании коллегии городской администрации сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- В этом году оздоровительной кампанией собираемся охватить более 103 тысяч ребят. На эти цели из областного и городского бюджетов направят свыше 440 млн рублей, - рассказал Алексей Логвиненко.

Особое внимание власти намерены уделить ребятам из малоимущих семей и детям мобилизованных. Департамент соцзащиты уже закупил 4100 путевок в лагеря Ростовской области и Краснодарского края.

Кроме того, для родителей, которые уже приобрели путевки, предусмотрели компенсацию. Оздоровительная кампания стартует 25 мая. На отдых в первую смену отправятся 1500 детей.

Отдых также организуют по линии образования:

- Более 10 тысяч школьников посетят 83 лагеря с дневным пребыванием;

- Более 1 тысячи ребят примут участие в профильных сменах на базе оздоровительных организаций Дона и Черноморского побережья;

- Более 10 тысяч учащихся отправятся на учебно-тренировочные сборы и экскурсии;

- Более 20 тысяч детей пригласят на различные акции в Дома и Центры детского творчества, кружки и секции.

- Кроме того, подростки от 14 до 18 лет летом смогут трудоустроиться. В ближайшее время создадим рабочую группу и подключим работодателей, - добавил глава администрации Алексей Логвиненко.

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