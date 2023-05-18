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НовостиОбщество18 мая 2023 14:17

В Ростове на летний отдых детей выделят более 440 млн рублей

Оздоровительной кампанией должны охватить 103 тысячи ребят
Ангелина СКИБА
4100 путевок закупили для юных ростовчан

4100 путевок закупили для юных ростовчан

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году на летний отдых юных жителей Ростова-на-Дону планируют выделить более 440 млн рублей. Об этом на заседании коллегии городской администрации сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- В этом году оздоровительной кампанией собираемся охватить более 103 тысяч ребят. На эти цели из областного и городского бюджетов направят свыше 440 млн рублей, - рассказал Алексей Логвиненко.

Особое внимание власти намерены уделить ребятам из малоимущих семей и детям мобилизованных. Департамент соцзащиты уже закупил 4100 путевок в лагеря Ростовской области и Краснодарского края.

Кроме того, для родителей, которые уже приобрели путевки, предусмотрели компенсацию. Оздоровительная кампания стартует 25 мая. На отдых в первую смену отправятся 1500 детей.

Отдых также организуют по линии образования:

- Более 10 тысяч школьников посетят 83 лагеря с дневным пребыванием;

- Более 1 тысячи ребят примут участие в профильных сменах на базе оздоровительных организаций Дона и Черноморского побережья;

- Более 10 тысяч учащихся отправятся на учебно-тренировочные сборы и экскурсии;

- Более 20 тысяч детей пригласят на различные акции в Дома и Центры детского творчества, кружки и секции.

- Кроме того, подростки от 14 до 18 лет летом смогут трудоустроиться. В ближайшее время создадим рабочую группу и подключим работодателей, - добавил глава администрации Алексей Логвиненко.

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