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НовостиЭкономика18 мая 2023 14:55

«Офисы присутствия» Ростовской области собираются открыть в Турции, Вьетнаме, Индии и Египте

Новые представительства помогут в продвижении деловых и торговых отношений
Ангелина СКИБА
На Дону провели встречу, посвященную открытию «офисов присутствия»

На Дону провели встречу, посвященную открытию «офисов присутствия»

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ростовской области на базе «Точки кипения» состоялась встреча, посвященная открытию «офисов присутствия» в дружественных зарубежных странах. Об этом говорится на сайте донского правительства.

- Были обозначены направления взаимодействия Минэкономразвития области и «Деловой России» по определению основных задач и функций «офиса присутствия» в Турецкой Республике, - сообщают власти.

Также создание подобных бизнес-площадок планируется во Вьетнаме, Египте, Индии и ряде других государств.

Глава донского Минэкономразвития Максим Папушенко отметил, что новые представительства помогут в продвижении деловых и торговых отношений, в том числе среди малых и средних предприятий. Это отвечает целям национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Напомним, что планы по созданию «офисов присутствия» Ростовской области в дружественных странах ранее в своем инвестиционном послании озвучил губернатор Василий Голубев.

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