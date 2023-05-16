Глава администрации Ростова поздравил коллектив ККПД с 50-летием комбината

Алексей Логвиненко побывал на комбинате крупнопанельного домостроения. Фото: сайт администрации Ростова

Сегодня, 16 мая, сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко поздравил с 50-летием коллектив комбината крупнопанельного домостроения. Организация была основана в 1973 году, и сейчас является частью компании «Интеко».

- Комбинат прошел две фазы реконструкции. Сегодня это инновационное системообразующее предприятие и одно из крупнейших отраслевых учреждений ЮФО, - отметил Алексей Логвиненко.

Глава администрации вручил награды и благодарственные письма лучшим сотрудникам предприятия, а также посетил строительные площадки и цеха.

Сейчас «Интеко» застраивает 5 и 8 микрорайоны Левенцовки. Параллельно возводится школа на 1100 учеников. Общая площадь трехэтажного здания составит почти 14 тысяч кв. метров.

Территорию вокруг будущего образовательного учреждения оборудуют зонами отдыха и спортплощадками. Обустроят собственное футбольное поле, беговую дорожку и места для игры в волейбол и баскетбол. Строительство этого объекта начали в мае 2022 года, завершить работы должны к концу 2023 года.

В пятом микрорайоне сейчас строят многоквартирные дома. Реализуется идея «двор без машин», которая позволит создавать комфортные и безопасные пространства.

- Скажу больше, благодаря застройщикам Левенцовка сегодня - качественный и благоустроенный район Ростова. Жилье здесь пользуется спросом, продажи растут. Выравнивается и вопрос с инфраструктурой: строятся детские сады, школы, возведено модульное здание поликлиники, - сказал Алексей Логвиненко.

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