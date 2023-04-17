Компания «Интеко» построит в Ростове жилой район площадью 900 тысяч кв. метров

На свободном пространстве появятся жилые дома и офисы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компания «Интеко» планирует построить в Ростове-на-Дону жилой район площадью 900 тысяч кв. метров. Городские власти уже разрешили разработку проектной документации, рассказал руководитель бизнеса Дмитрий Яценко.

Известно, что под застройку отдали 76 га в районе Ростовского моря. Это территория между 3-й Лазерной, 1-м Резным переулком и рекой Темерник. Всего возвести намерены 870 тысяч кв. метров жилья и 44 тысяч кв. метра коммерческих помещений.

Также «проект включает три школы на 3050 мест, пять детсадов на 1500 мест, поликлинику, физкультурно-оздоровительный комплекс и наземные парковки на 5750 машино-мест». Разрешение на строительство планируют оформить в четвертом квартале 2024 года.

- У нашей компании большой опыт комплексного освоения территории. Сейчас мы также строим 300 тысяч кв. метров жилой недвижимости в Левенцовском микрорайоне, - рассказал Дмитрий Яценко.

Напомним, ранее девелоперский бизнес «Интеко» единым лотом выставила на продажу московская компания Sminex-Интеко. Стоимость актива оценили в 3 млрд рублей.

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Об этом говорится в документации на сайте городской администрации (подробности)