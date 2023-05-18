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НовостиОбщество18 мая 2023 15:44

Ростовчанам назвали, что вызывает инсульт у молодых людей

Его провоцируют диабет, ожирение и сидячий образ жизни
Лейла МИРИШОВА
Тяжело заболевание также развивается из-за гипертонии, сидячего образа жизни, стресса.

Тяжело заболевание также развивается из-за гипертонии, сидячего образа жизни, стресса.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Жителям Ростовской области назвали факторы развития инсульта у молодежи. Об этом сообщает портал NEWS.RU со ссылкой на терапевта Павла Раменского.

По словам медика, инсульт в возрасте от 18 до 45 лет может спровоцировать диабет и атеросклероз. Также причиной инсульта является нездоровый образ жизни – курение, алкоголизм, наркомания. Они вызывают высокий уровень холестерина и ожирение. Тяжело заболевание также развивается из-за гипертонии, сидячего образа жизни, стресса.

Медик посоветовал соблюдать режим сна, следить за своим питанием и добавить больше активности в повседневную жизнь.

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