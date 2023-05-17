Врач УЗИ спасла от мгновенной смерти ростовчанина, страдавшего от одышки и увеличения живота

Сохранить жизнь ростовчанину помог специалист УЗИ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове 50-летний мужчина несколько недель жаловался на одышку, которая возникала после малейшей нагрузки. Причем, она не проходила даже, когда он лежал. А еще у горожанина увеличился живот, и он быстро уставал.

Мужчина обращался за помощью к врачам, но лечение, которое те назначали, не помогало. Тогда он пошел за помощью в шестую городскую больницу.

Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, молодой врач отделения УЗИ-диагностики буквально спасла пациенту жизнь. Специалист обнаружила у него ранее не выявленный другими методами исследованиями тромб.

- Этим она спасла его от вероятной мгновенной смерти, - сказали в министерстве здравоохранения региона.

После верной диагностики удалось подобрать и корректное лечение. Теперь жизни мужчины ничего не угрожает.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что ростовчанка пришла в больницу с жалобой на стреляющую боль в правом ухе, а также на то, что по вечерам сильно закладывает нос. При осмотре оказалось, что к ней в ухо заполз таракан. Его частички удалили, после чего к женщине вернулись и слух, и обоняние.

Пациентка рассказала, что перед тем, как возникли симптомы, в квартире проводили дезинфекцию от насекомых. После врачебной помощи женщина быстро пошла на поправку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У ростовчанки из уха удалили таракана

Женщина поступила в больницу с жалобами на сильные боли [видео] (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

"Операция шла три часа": врачи спасли ростовчанина, которому шариковая ручка пронзила мозг

Чтобы осторожно извлечь ее, потребовалась целая команда специалистов (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Ростовские врачи спасли зрение школьнице, которая едва не выколола глаз шариковой ручкой

10-летняя ученица получила проникающее ранение, когда делала домашнее задание (подробнее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Я живой!": Операцию на работающем сердце провели врачи Ростова

В Ростове хирурги спасли 28-летнего мужчину, который поступил ночью с ножевым проникающим ранением в сердце [Видео] (подробнее)