В Ростове родители нашли сына, который пропал на десять дней

Родные отыскали сына на одиннадцатый день после того как он перестал выходить на связь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пропавшего десять дней назад ростовчанина нашли. 39-летний мужчина не выходил на связь с 8 мая. Сегодня родителям сообщили, что сына отыскали. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» сообщила сестра найденного.

- Все хорошо, он нашелся! Огромное человеческое спасибо всем, кто помогал его искать! - обратились к дончанам родные мужчины.

Напомним, родители и остальные родные искали 39-летнего мужчину, живущего в Ростове. Он перестал выходить на связь 8 мая. Тогда родители написали заявление в полицию и обратились к волонтерам. В среду, 17 мая, родные попросили рассказать о своих поисках в «КП — Ростов-на-Дону». Меньше чем через сутки поступил радостный звонок: «Нашелся!». Деталей, при каких обстоятельствах нашли мужчину, пока не сообщили.

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