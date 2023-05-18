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НовостиОбщество18 мая 2023 16:08

В Ростове родители нашли сына, который пропал на десять дней

Мужчина не выходил на связь с 8 мая
Татьяна ТИХОНОВА
Родные отыскали сына на одиннадцатый день после того как он перестал выходить на связь.

Родные отыскали сына на одиннадцатый день после того как он перестал выходить на связь.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пропавшего десять дней назад ростовчанина нашли. 39-летний мужчина не выходил на связь с 8 мая. Сегодня родителям сообщили, что сына отыскали. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» сообщила сестра найденного.

- Все хорошо, он нашелся! Огромное человеческое спасибо всем, кто помогал его искать! - обратились к дончанам родные мужчины.

Напомним, родители и остальные родные искали 39-летнего мужчину, живущего в Ростове. Он перестал выходить на связь 8 мая. Тогда родители написали заявление в полицию и обратились к волонтерам. В среду, 17 мая, родные попросили рассказать о своих поисках в «КП — Ростов-на-Дону». Меньше чем через сутки поступил радостный звонок: «Нашелся!». Деталей, при каких обстоятельствах нашли мужчину, пока не сообщили.

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