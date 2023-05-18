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НовостиОбщество18 мая 2023 16:16

В Ростовской области экс-сотрудник ГИБДД пойдет под суд за взяточничество

Правоохранитель хотел заработать лишние 25 тысяч рублей
Лейла МИРИШОВА
В отношении мужчины возбудили уголовное дело

В отношении мужчины возбудили уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области бывший сотрудник ГИБДД пойдет под суд за взяточничество. Об этом сообщает СУ СКР по Ростовской области.

По данным следствия, в марте текущего года правоохранитель патрулировал автодорогу М-4 "Дон" в Красносулинском районе. Он остановил водителя и выяснил, что его автомобиль неисправен. Однако за 25 тысяч рублей он пообещал не выписывать штраф. После того как сотруднику передали деньги, его сразу же задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки».

В ходе расследования дела обвиняемый полностью признал свою вину. Его заключили под домашний арест.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в ведомстве.

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