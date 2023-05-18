Забрали у ветерана «гробовые»: В Ростове две родственницы под видом коммунальщиц обманывали пенсионерок

Родственница приходили в квартиры к ростовчанками и крали у них деньги Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове две пенсионерки потеряли по полмиллиона рублей каждая, поверив незнакомкам, которые постучали в двери их квартир, рассказал источник издания в правоохранительных органах региона. Жертвами обмана стали жительницы Северного микрорайона донской столицы, 96-летняя и 85-летняя горожанки.

НЕ ХРАНИТЕ ДЕНЬГИ В КОНВЕРТАХ

В обоих случаях схема аферы была одна и та же. Как рассказал источник издания, в преступлении подозревают родственниц: 34-летнюю Елену и 31-летнюю Наталью (имена изменены – прим. ред.).

Обе приехали в донскую столицу из других городов. Устраиваться на работу не торопились, а жить на что-то было надо. Тогда они решили провернуть аферу, жертвами которой и стали пожилые женщины.

Так, к первой пенсионерке они пришли домой и сказали, что работают в Водоканале. Елена и Наталья заявили, что им надо проверить счетчики.

Хозяйка впустили их в квартиру, а дальше одна из подозреваемых начала отвлекать женщину разговорами о погоде, ценах и так далее, а вторая под предлогом того, что смотрит счетчики, быстро обыскала комнаты.

Конверт с деньгами найти было несложно, он лежал на одной из полок. Взяв наличку, визитерши скоро попрощались и быстро ушли.

Их добычей стали 527 тысяч рублей. А пожилая женщина, чуть позже обнаружив пропажу денег, написала заявление.

ДО ШЕСТИ ЛЕТ ТЮРЬМЫ

Через два месяца родственницы решили вновь поживиться за чужой счет. И по той же схеме вынесли из квартиры в Ворошиловском районе города полмиллиона рублей.

Потерпевшая также пошла за помощью в полицию. На этот раз оперативники смогли установить личности подозреваемых и задержать их.

- В отношении женщин возбудили уголовное дело по статье «Кража», - прокомментировал «Комсомольской правде – Ростов-на-Дону» старший помощник прокурора Ворошиловского района Ростова, советник юстиции Анна Черкасова.

В прокуратуре также сообщили, что материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Если суд признает вину женщин, то они могут сесть в тюрьму на срок до шести лет.

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