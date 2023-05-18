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НовостиОбщество18 мая 2023 17:11

Губернатор Ростовской области доложил президенту о процессе весеннего сева в регионе

Сегодня яровыми уже засеяно больше одного миллиона гектаров
Лейла МИРИШОВА
Губернатор Ростовской области доложил президенту о процессе весеннего сева в регионе. Фото: Пресс-служба губернатора

Губернатор Ростовской области доложил президенту о процессе весеннего сева в регионе. Фото: Пресс-служба губернатора

Губернатор Ростовской области доложил президенту о процессе весеннего сева в регионе. Об этом Василий Голубев сообщил в своем Telegram-канале 18 мая. По словам губернатора, сегодня яровыми засеяли уже 1,1 миллион гектаров – это 61% от намеченного плана.

- Семена зерновых и зернобобовых заготовлены в полном объеме. Не вызывает опасений и обеспеченность горюче-смазочными материалами, – поделился губернатор Ростовской области.

Отметим, что на развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий из федерального и регионального бюджетов выделили больше трех миллиардов рублей, что на 1,4 миллиарда больше, чем за прошлый год. Также на пополнение оборотных средств выдали 8,8 миллиардов рублей льготных краткосрочных кредитов, что на 1,8 миллиардов рублей больше, чем за прошлый год.

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