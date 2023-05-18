Губернатор Ростовской области доложил президенту о процессе весеннего сева в регионе. Фото: Пресс-служба губернатора

Губернатор Ростовской области доложил президенту о процессе весеннего сева в регионе. Об этом Василий Голубев сообщил в своем Telegram-канале 18 мая. По словам губернатора, сегодня яровыми засеяли уже 1,1 миллион гектаров – это 61% от намеченного плана.

- Семена зерновых и зернобобовых заготовлены в полном объеме. Не вызывает опасений и обеспеченность горюче-смазочными материалами, – поделился губернатор Ростовской области.

Отметим, что на развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий из федерального и регионального бюджетов выделили больше трех миллиардов рублей, что на 1,4 миллиарда больше, чем за прошлый год. Также на пополнение оборотных средств выдали 8,8 миллиардов рублей льготных краткосрочных кредитов, что на 1,8 миллиардов рублей больше, чем за прошлый год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Шолоховская весна» 26-28 мая 2023: казачьи забавы, выставка ретро машин и выступление Розенбаума на берегу Дона

В Ростовской области опубликовали программу фестиваля «Шолоховская весна» - 2023, на котором выступит Александр Розенбаум

(Подробности)