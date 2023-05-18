В Ростове на Содружества дерево упало на женщину и пять авто

С травмами пострадавшую доставили в больницу. Фото: ГО и ЧС по Ростову-на-Дону

В Ростове-на-Дону в Советском районе дерево упало на пожилую женщину и пять машин. Об этом сообщили в городском управлении ГО и ЧС 18 мая.

По информации ведомства, около 16 часов на улице Содружества, 39/2 рухнуло дерево на пожилую женщину, пять автомобилей и задело торговый павильон. Очевидцы сразу же вызвали спасателей. На место прибыли сотрудники Поисково-спасательной службы. Спасатели смогли достать женщину и передали ее медикам.

- Спасателями в кратчайшие сроки будут проведены работы по распиловке упавшего дерева, – сообщили в ведомстве.

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(Подробности)