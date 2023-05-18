Репетитор рассказал, как провести день перед ЕГЭ для успешной сдачи экзамена

По словам педагога, за сутки до экзамена повторить всю школьную программу все равно невозможно, а дать голове отдохнуть — необходимо. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В последний день перед сдачей ЕГЭ нельзя загружать мозг. Наоборот, нужно дать ему расслабиться. Такую подсказку дала репетитор по русскому языку Вероника Смолер в интервью NEWS.ru. По словам педагога, за сутки до экзамена повторить всю школьную программу все равно невозможно, а дать голове отдохнуть — необходимо.

- Не пытайтесь запихать в себя всего понемножку, не захламляйте свое сознание наспех выхваченной информацией из учебников и методичек, - предостерегает репетитор. - Так вы только создаете хаос в той системе, что выстроили перед подготовкой к экзамену.

Учитель дает подсказку: если перед экзаменом не утихают переживания и не дают расслабиться и отдохнуть, то можно, не напрягаясь, порешать КИМы — контрольно-измерительные материалы, такие как будут на экзаменах завтра. И делать это надо как на генеральной репетиции: без спешки поставить на телефоне таймер продолжительностью равной экзамену и создать условия, максимально приближенные к реальным.

- И третий совет — выспаться. Ученые доказали, что недостаток сна негативно влияет на когнитивные способности. С недосыпа сложнее думать и концентрировать внимание, - подчеркнула Вероника Смолер.

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