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НовостиОбщество18 мая 2023 17:44

Репетитор рассказал, как провести день перед ЕГЭ для успешной сдачи экзамена

Ростовским школьникам назвали рецепт идеального дня перед Единым государственным экзаменом
Лейла МИРИШОВА
По словам педагога, за сутки до экзамена повторить всю школьную программу все равно невозможно, а дать голове отдохнуть — необходимо.

По словам педагога, за сутки до экзамена повторить всю школьную программу все равно невозможно, а дать голове отдохнуть — необходимо.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В последний день перед сдачей ЕГЭ нельзя загружать мозг. Наоборот, нужно дать ему расслабиться. Такую подсказку дала репетитор по русскому языку Вероника Смолер в интервью NEWS.ru. По словам педагога, за сутки до экзамена повторить всю школьную программу все равно невозможно, а дать голове отдохнуть — необходимо.

- Не пытайтесь запихать в себя всего понемножку, не захламляйте свое сознание наспех выхваченной информацией из учебников и методичек, - предостерегает репетитор. - Так вы только создаете хаос в той системе, что выстроили перед подготовкой к экзамену.

Учитель дает подсказку: если перед экзаменом не утихают переживания и не дают расслабиться и отдохнуть, то можно, не напрягаясь, порешать КИМы — контрольно-измерительные материалы, такие как будут на экзаменах завтра. И делать это надо как на генеральной репетиции: без спешки поставить на телефоне таймер продолжительностью равной экзамену и создать условия, максимально приближенные к реальным.

- И третий совет — выспаться. Ученые доказали, что недостаток сна негативно влияет на когнитивные способности. С недосыпа сложнее думать и концентрировать внимание, - подчеркнула Вероника Смолер.

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