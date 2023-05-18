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НовостиОбщество18 мая 2023 19:01

В Ростовской области осудили мужчину, до смерти избившего знакомого

Его приговорили к 10 годам лишения свободы
Лейла МИРИШОВА
Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы

Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Морозовске осудили мужчину, который до смерти избил знакомого. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Суд установил, что 12 февраля прошлого года мужчина, изрядно выпив в одном из местных кафе, поссорился со знакомым. Во время спора он набросился на него с кулаками. Пострадавшего доставили в больницу, где в марте от полученных травм он скончался. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он также обязан выплатить 1,5 млн рублей семье погибшего. Приговор в законную силу не вступил.

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