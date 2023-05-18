Власти Ростова прокомментировали ситуацию с падением дерева на пенсионерку

Сити-менеджер поручил главе администрации Советского района с директором департамента ЖКХ разобраться в причинах ЧП. Фото: ГО и ЧС по Ростову-на-Дону

Ситуацию с пострадавшей при падении дерева пенсионеркой прокомментировали власти Ростова. Информацию об этом глава администрации города опубликовал в своем Telegram-канале.

- Дал поручение своему заместителю по соцвопросам Е.Н.Кожуховой обеспечить ростовчанку всем необходимым для прохождения лечения, полностью ее сопровождать, после выписки организовать дальнейшую реабилитацию, - заявил Алексей Логвиненко. - Держу ситуацию на контроле.

Также сити-менеджер поручил главе администрации Советского района с директором департамента ЖКХ разобраться в причинах ЧП.

Происшествие случилось около 16 часов 18 мая на улице Содружества. Пожилая женщина шла рядом с домом №39/2, когда на нее упало дерево. Огромное растение задело торговый павильон и придавило пять машин. Очевидцы тут же вызвали спасателей. Они достали 61-летнюю женщину и передали медикам. Пострадавшую доставили в отделение сочетанной травмы БСМП.

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(Подробности)