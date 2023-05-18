Глава администрации Ростова-на-Дону рассказал о подготовке города к следующему отопительному сезону

Отметим, что в Ростове-на-Дону нужно подготовить 461 объект соцсферы, 4762 многоквартирных дома с центральным отоплением Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Алексей Логвиненко рассказал о подготовке города к следующему отопительному сезону. О намеченных планах он сообщил в ходе заседания коллегии 18 мая.

Отметим, что к подготовке приступили сразу после отключения отопления в апреле. В центре города первый этап испытаний тепловых сетей уже прошел. За этот период коммунальщики смогли выявить и устранить семь дефектов на магистральных трубопроводах, горячую воду подали в домах в запланированные сроки.

Сегодня испытания проходят на Западном и в центральной части. Напомним, что они начались 14 мая, а воду планирую подавать в домах с 27 мая.

По словам Алексея Логвиненко, проверки теплосетей развели на два вида – на максимальную температуру и на давление, что положительно сказалось на сроках устранения дефектов.

- Кроме того, мы добились от ресурсоснабжающих организаций существенного увеличения по сравнению с 2022-м количества ремонтно-восстановительных бригад, задействованных при опрессовке. На сегодня работает 18 бригад и еще пять находятся в резерве, – добавил сити-менеджер.

Отметим, что в Ростове-на-Дону нужно подготовить 461 объект соцсферы, 4762 многоквартирных дома с центральным отоплением, 247 котельных и 601 километров теплосетей. Кроме того, программой на 2023-2024 годы предусмотрена модернизация 24 участков магистральных тепловых сетей и насосной станции Темерник.

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