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НовостиОбщество19 мая 2023 4:54

В Ростове на выходных синоптики прогнозируют пасмурную и жаркую погоду

Столбики термометров поднимутся до +27 градусов
Лейла МИРИШОВА
Столбики термометров поднимутся до +27 градусов

Столбики термометров поднимутся до +27 градусов

Фото: Лейла МИРИШОВА

Ростовчан на выходных ждет пасмурная погода и ветер до 12 метров в секунду. Об этом сообщает портал Гисметео.

В субботу, 20 мая, в городе в первой половине дня ожидается переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до +27 градусов. К вечеру ожидается пасмурная погода, но без осадков. В городе станет прохладнее до +23. Порывы ветра в этот день достигнут 12 метров в секунду.

В воскресенье, 21 мая, весь день в Ростове будет пасмурно, однако осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +25 градусов, а вечером столбики термометров опустятся до +15. Порывы ветра достигнут 11 метров в секунду.

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