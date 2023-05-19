В Тацинском районе сгорела бесхозная постройка

ЧП произошло 18 мая в хуторе Качалин на улице Мира.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Тацинком районе дотла сгорела бесхозная постройка. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло 18 мая в хуторе Качалин на улице Мира.
По информации ведомства, постройка загорелась около 16 часов. Местные, увидев столб дыма, сразу же вызвали пожарных. К моменту приезда спасателей пламя охватило порядка 65 квадратов. Полностью потушить постройку удалось спустя несколько минут. К счастью, обошлось без пострадавших.
На месте ЧП работали два человека или одна спецмашина.
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