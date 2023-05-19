В Ростове-на-Дону появится новый парк в Нахичевани

Завершить строительство планируют в скором времени Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону обустроят новый парк в Нахичевани. Об этом сообщает портал 161.ru со ссылкой на предпринимателя Вадима Калинича.

По словам бизнесмена, в скором времени в этом районе завершится благоустройство парка рядом с бывшим мукомольным заводом №2 на улице 29-й Линии. Парк будет называться «Мельник». Вход будет полностью свободным. В строительство первого этапа вложили порядка 50 млн рублей. Планируется, что на территории парка будут проводиться ярмарки, шоу и другие мероприятия.

Здание мукомольного завода планируют переделать в музей дизайна и галерею современного искусства. Авторы проекта отметили, что это станет одной из главных особенностей парка. Однако предприниматель уточнил, что на данный момент элеватор выходит за рамки разрешенной застройки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сити-менеджер Ростова рассказал, хватит ли детям мест в школах и детсадах

Сейчас в городе активно строят социальные учреждения, в том числе образовательные

(Подробности)