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НовостиОбщество19 мая 2023 5:44

В Ростове-на-Дону появится новый парк в Нахичевани

Особенностью проекта станет превращение помещений здания мукомольного завода в музей дизайна
Лейла МИРИШОВА
Завершить строительство планируют в скором времени

Завершить строительство планируют в скором времени

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону обустроят новый парк в Нахичевани. Об этом сообщает портал 161.ru со ссылкой на предпринимателя Вадима Калинича.

По словам бизнесмена, в скором времени в этом районе завершится благоустройство парка рядом с бывшим мукомольным заводом №2 на улице 29-й Линии. Парк будет называться «Мельник». Вход будет полностью свободным. В строительство первого этапа вложили порядка 50 млн рублей. Планируется, что на территории парка будут проводиться ярмарки, шоу и другие мероприятия.

Здание мукомольного завода планируют переделать в музей дизайна и галерею современного искусства. Авторы проекта отметили, что это станет одной из главных особенностей парка. Однако предприниматель уточнил, что на данный момент элеватор выходит за рамки разрешенной застройки.

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