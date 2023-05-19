Управленец из Ростова Сергей Логвин стал заместителем министра транспорта ДНР

Специалист имеет прямое отношение к волонтерской деятельности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сергея Логвина из Ростова-на-Дону назначили на должность заместителя министра транспорта Донецкой Народной Республики. Подтверждение этому имеется на сайте ведомства, в списке руководителей, а также на странице ростовчанина в VK.

Сергея Логвина утвердили в новой должности в 2023 году. До этого, с 2016 года, он был помощником депутата Госдумы России, а также с 2017 года по настоящее время занимал пост начальника отдела «Росморпорта».

Известно, что специалист также имеет прямое отношение к волонтерской деятельности. Был награжден знаком губернатора Ростовской области «За милосердие и благотворительность», имеет знак отличия «За заслуги перед Ростовом-на-Дону».

Сергей Логвин окончил факультет «Информационных технологии управления» РГУПСа (бывшего РИИЖТа) и Высшую школу бизнеса ЮФУ (бывший РГУ).

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