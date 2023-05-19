В Ростовской области при пожаре в частном доме погибла 82-летняя женщина

На месте происшествия задействовали 5 человек и одну единицу техники Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области при пожаре в частном доме погибла 82-летняя жительница поселка Глубокого. Об этом сегодня, 19 мая, сообщили в пресс-службе управления МЧС России по донскому региону.

- Вызов по адресу Октябрьская, 117 поступил около 3:26, в 3:40 пламя полностью потушили на площади в 40 кв. метров. Задействовали 5 человек и одну единицу техники. После пожара было обнаружено тело пожилой женщины, - рассказали в экстренном ведомстве.

Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем при курении.

Известно, что в момент пожара в доме также находилась 60-летняя дочь погибшей. Женщину с ожогами увезли в больницу.

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