В Новочеркасске из-за аварии на контактной сети остановили движение трамваев

В городе перестали курсировать все трамваи Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новочеркасске до утра 20 мая перестали курсировать трамваи. Об этом сообщают местные власти.

- В связи с обрывом контактной сети проезжающим негабаритным транспортом движение трамваев по всем маршрутам будет остановлено до 6 часов 20 мая 2023 года, - говорится на сайте администрации Новочеркасска.

Добавим, порыв контактной сети произошел в районе площади Юбилейной.

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Ограничение будет действовать 20 мая с 5 утра до 8 вечера (подробности)