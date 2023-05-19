Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 мая 2023 9:25

В Новочеркасске из-за аварии на контактной сети остановили движение трамваев

Сейчас специалисты устраняют проблему
Ангелина СКИБА
В городе перестали курсировать все трамваи

В городе перестали курсировать все трамваи

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новочеркасске до утра 20 мая перестали курсировать трамваи. Об этом сообщают местные власти.

- В связи с обрывом контактной сети проезжающим негабаритным транспортом движение трамваев по всем маршрутам будет остановлено до 6 часов 20 мая 2023 года, - говорится на сайте администрации Новочеркасска.

Добавим, порыв контактной сети произошел в районе площади Юбилейной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В центре Новочеркасска из-за Дня города перекроют движение транспорта

Ограничение будет действовать 20 мая с 5 утра до 8 вечера (подробности)