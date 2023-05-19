В Новочеркасске из-за аварии на контактной сети остановили движение трамваев

В городе перестали курсировать все трамваи
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новочеркасске до утра 20 мая перестали курсировать трамваи. Об этом сообщают местные власти.
- В связи с обрывом контактной сети проезжающим негабаритным транспортом движение трамваев по всем маршрутам будет остановлено до 6 часов 20 мая 2023 года, - говорится на сайте администрации Новочеркасска.
Добавим, порыв контактной сети произошел в районе площади Юбилейной.
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