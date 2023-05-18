В центре Новочеркасска из-за Дня города перекроют движение транспорта

Проехать не получится по части проспекта Платовского и улицы Московской.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В субботу, 20 мая, с 5.00 до 20.00 в Новочеркасске на двух участках дорог будет перекрыто движение транспорта из-за празднования Дня города, предупредили водителей в горадминистрации.
В частности, не получится проехать по следующим участкам дорог:
— По проспекту Платовскому от улицы Пушкинской до улицы Атаманской;
— По улице Московской от улицы имени Генерала Лебедя до Платовского проспекта.
Напомним, что с 4 июня по 25 августа жители Ростова-на-Дону столкнутся с ограничениями в движении транспорта на пяти центральных улицах города. Это связано с подготовкой тепломагистралей к новому отопительному сезону.
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