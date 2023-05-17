В июне ограничат движение транспорта по некоторым центральным улицам Ростова-на-Дону

Ограничение будут действовать с 4 июня и по 25 августа.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
С 4 июня и по 25 августа в центре Ростова ограничат движение транспорта по пяти участкам дорог. Об этом горожан предупредили в департаменте автомобильных дорог.
В частности, ограничение будет действовать на следующих участках дорог:
- По улице Филимоновской от проспекта Соколова до проспекта Чехова;
- По проспекту Соколова от строения №80/206 до строения №72 (четная сторона);
- По проспекту Чехова от строения №95 до строения №91А (нечетная сторона);
- По улице Московской от переулка Братского до переулка Халтуринского;
- По улице Московской от переулка Халтуринского до переулка Островского.
А с 3 июня по 25 августа — по правой полосе проспекта Ворошиловского при движении в северном направлении от строения №32/104 до строения №36-38.
Напомним, с 18 по 23 мая в Ростове пройдет массовое отключение света. Без электроэнергии останутся сотни домов.
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