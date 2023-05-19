В Ростове-на-Дону майор юстиции получил по уголовной статье 4 года колонии

Приговор подтвердили в Ростовском областном суде Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону подтвердили приговор бывшему майору юстиции, который был осужден по статье «Превышение полномочий». Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.

- Задержанного признали виновным в соучастии в преступлении по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение полномочий»). Кроме основного срока в 4 года колонии общего режима, также оставили в силе годовой запрет на работу в правоохранительных органах, - рассказали в ведомстве.

По данным УФСБ, летом 2020 года майор юстиции был начальником по расследованию преступлений на территории обслуживания одного из ростовских отделов МВД.

Предварительно, по приказу специалиста следователь изъяла со склада предпринимателя продукцию на общую сумму в 1,9 млн рублей. Предлогом было дело о мошенничестве в составе группы лиц. Товары считались уликой. Через время подозреваемого оправдали, но изъятое имущество к владельцу не вернулось в установленные сроки. Это послужило причиной для ареста майора юстиции.

К слову, следователь, которая выполнила приказ руководителя, также была осуждена и получила 3 года колонии общего режима. На такой же срок ей запретили занимать должности в полиции. При этом наказание для женщины отсрочили до тех пор, пока ее ребенку не исполнится 14 лет.

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