В Ростовской области начали обучать специалистов МФЦ для новых регионов России

Программа подготовки рассчитана на год. Фото: сайт правительства Ростовской области

В Ростовской области для специалистов МФЦ из новых территорий открыли обучающую программу «Одно окно большой страны», сообщают донские власти.

Участники узнают больше о требованиях к офисам, об организации предоставления услуг, цифровых сервисах, общении с клиентами, а также о других аспектах работы российских МФЦ.

Программа подготовки рассчитана на год. За это время состоятся выездные встречи, группам также покажут лучшие МФЦ. Отметим, текущую выездную сессию для 60 сотрудников многофункциональных центров из ДНР, ЛНР и Херсонской области в Ростовской области проводят впервые.

- МФЦ - не просто драйверы развития системы госуслуг и сервиса, но и надежный инструмент для повышения доверия граждан и развития экономики. Наша общая задача - помочь коллегам в создании эффективной системы МФЦ в кратчайшие сроки, - пояснил министр цифрового развития, IT и связи Дона Евгений Полуянов.

К слову, Ростовскую область для проведения программы выбрали неслучайно. Регион - один из лидеров по развитию многофункциональных центров. Первые МФЦ на Дону появились 15 лет назад, сегодня работают уже 77 центральных офисов и 345 структурных подразделений. Обрабатываются более 4 млн обращений в год.

Добавим, обучающий семинар организовали фонд «За права заемщиков» и ОНФ при поддержке Минэкономразвития России, «Центра стратегических разработок», Фонда президентских грантов и правительства Ростовской области.

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