Жители Ростова пожаловались на дорожную разметку и заявили о возможном росте ДТП

Водители считают, что разметку «нужно местами подновить» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Ростова-на-Дону пожаловались на «отсутствие дорожной разметки». По словам людей, в некоторых местах «зебру», сплошную, а также разделительную полосу почти не видно, ситуация грозит ростом ДТП. Сюжет на эту тему сняли журналисты «Дон-ТР».

Едва различимую разметку зафиксировали на Шеболдаева, Вавилова, Текучева и Стачки. Водители заявили: «В темное время суток иногда трудно ориентироваться», «Местами линии нужно подновить», «На не значимых улицах разметка очень редко бывает».

Госинспектор отделения дорожного надзора отдела ГИБДД Роман Баланденко рассказал съемочной группе, чем опасно отсутствие дорожных линий.

- Водители движутся по проезжей части и не могут вовремя сориентироваться. Могут повернуть, где нельзя поворачивать, могут не пропустить пешеходов, - отметил Роман Баланденко.

К слову, в этом году разметку в Ростове-на-Дону начали наносить раньше срока, примерно с середины марта. Об этом ранее сообщал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

На сегодняшний день в донской столице прочерчено более 5 тысяч кв. метров разметки. Плановые работы начнутся с 1 апреля. Их будут проводить в местах концентрации ДТП, а также вблизи соцобъектов.

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