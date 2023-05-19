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НовостиПроисшествия19 мая 2023 11:58

Жителя Ростова-на-Дону осудили за шпионскую технику на экзамене в МРЭО ГИБДД

Мужчину поймали с «незаконными техническими средствами»
Ангелина СКИБА
Приговор вынесли в Первомайском районном суде Ростова-на-Дону

Приговор вынесли в Первомайском районном суде Ростова-на-Дону

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Ростова-на-Дону осудили за шпионскую технику на теоретической части экзамена в МРЭО ГИБДД, сообщает пресс-служба УФСБ России по донскому региону.

- Суд признал мужчину виновным и назначил ему 8 месяцев ограничения свободы. Этот приговор уже вступил в силу, - отметили в ведомстве.

Наказание вынесли по уголовной статье «Незаконный оборот специальных технических средств» (ст. 138.1 УК РФ).

Известно, что с поличным мужчину поймали в 2022 году. До этого он много раз пробовал сдать экзамен, но все попытки были безуспешными. К слову, еще раньше несостоявшийся водитель уже был судим. В 2020 году ему на 2 месяца и 19 дней запрещали заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

Добавим, похожий случай год назад произошел с 25-летним ростовчанином. Хитрость на экзамене этому мужчине обошлась в 40 тысяч рублей штрафа.

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