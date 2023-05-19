В Калмыкии будут судить хирурга за липовые больничные

Хирург районной больницы выдавал больничные листы вполне себе здоровым людям Фото: Олег Укладов

Хирург районной больницы выдавал больничные листы вполне себе здоровым людям. За что и поплатился, оказавшись под следствием. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Республике Калмыкия.

Со слов следователей, врач пошел навстречу знакомому. Тот попросил медика признать его больным. Врач согласился. Так, в медицинской книжке так называемого больного появились сведения о болезни, которой он никогда не страдал. В результате мужчине открыли больничный лист, а позже он получил и все полагающиеся в случае временной нетрудоспособности выплаты по линии соцстраха.

Так же хирург поступил и еще однажды. В следующий раз он помог уже своей коллеге.

- Сегодня по делу собрана необходимая доказательная база, - добавили в ведомстве.

В ближайшее время хирург предстанет перед судом.

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