Что грозит за фиктивный больничный, рассказал ростовский юрист

Просто "недельку посидеть дома" за счет дистанционного больничного не получится Фото: Олег УКЛАДОВ

Какое наказание грозит жителям Ростовской области, если они захотят злоупотребить возможностью открыть больничный дистанционно и получат листок нетрудоспособности обманом, в интервью радио «КП — Ростов-на-Дону» рассказала юрист Ольга Новикова.

- Такой проступок может повлечь один из трех видов наказания, - поясняет юрист. - Работник, виновный в нарушении режима трудового законодательства, может быть привлечен к дисциплинарной, материальной и гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности.

Так дисциплинарная ответственность может вылиться в виде увольнения за прогул. Что касается материальной ответственности: если на основании поддельного листка нетрудоспособности получено пособие, то работодатель может потребовать вернуть эту сумму согласно части 4 статьи 15 федерального закона 255. В случае отказа возможно удержание этой суммы из заработной платы.

- Также могут быть взысканы любые убытки, понесенные работодателем. Например, если проведена экспертиза. Также грозит уголовная ответственность вплоть до ареста на срок до 6 месяцев, если больничный подделан, - уточнила Ольга Новикова.

Так, специалист привела областную статистику за 2020 год. За подделку документов осуждены 63 человека, оправданы 2 человека, лишены свободы 2 человека, условное лишение свободы получили 10 человек, ограничение свободы — 32 человека, штраф 16 человек, а вот к исправительным, обязательным работам и принудительным никого не приговорили.

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