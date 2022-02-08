Как ростовчанка пыталась открыть больничный дистанционно и что из этого вышло

В Ростовской области больничные листы теперь можно оформить онлайн Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области 7 февраля вступили в силу новые правила оформления больничных листов. Теперь при легком течении ОРВИ и коронавируса пациентам будут выдавать справки дистанционно.

С виду сделать это несложно – можно оставить заявление на сайте поликлиники или сообщить о плохом самочувствии по номеру колл-центра. После этого с пациентом связывается врач, чтобы провести консультацию и дать рекомендации по лечению. А затем оформленный больничный лист отображается на портале Госуслуг.

Вот только на деле все оказалось не так гладко. Ростовчане массово жалуются на то, что просто невозможно дозвониться до поликлиник.

Жительница донской столицы, 34-летняя Валерия, рассказала корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» о том, через какие мытарства ей пришлось пройти, чтобы дистанционно открыть больничный лист.

По словам Валерии, в минувшую пятницу она почувствовала недомогание.

В выходные лучше не стало – у женщины была температура 38,5, а также болела голова.

В понедельник, седьмого февраля, с утра Валерия начала звонить в городскую поликлинику № 16.

- Было несколько звонков, на линии «висела» от 10 до 20 минут. Там не было занято, но мне так никто и не ответил, - говорит женщина.

Тогда на сайте поликлиники ростовчанка заполнила заявку на открытие больничного листа дистанционно. Форма оказалась достаточно простая.

Необходимо было указать фамилию, имя и отчество, дату рождения, пол, домашний адрес, номер СНИЛС, телефон, дату, с которой необходимо открыть больничный, жалобы, наличие или отсутствие ПЦР- теста, а также дать согласие на обработку персональных данных.

- Все заполнила в надежде, что врач позвонит. Но со мной никто не связался, больничный на госуслугах не отобразился, - рассказывает собеседница.

На следующий день, восьмого февраля, Валерия вновь заполнила форму для получения больничного.

- И наконец-то дозвонилась до поликлиники. Девушка на том конце провода не ответила, когда мне откроют больничный или когда медики свяжутся со мной. Просто сказала ждать звонка от врача, - сказала Валерия.

В итоге ростовчанка знает только то, что больничный после двухдневных попыток так и не открыт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как в Ростове-на-Дону оформить больничный лист дистанционно

Пациенты смогут получить документ и рекомендации врача, не выходя из дома (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Главврач поликлиники № 16 в Ростове объяснил, почему пациенты 2-3 часа ждали приема на улице

Случай активно обсуждают в соцсетях (подробнее)