Глава движения «Антидилер» Ростова-на-Дону Игорь Омельченко отправится на СВО

Был подписан контракт на участие в специальной операции. Фото: телеграм-канал Игоря Омельченко

Председатель общественной наблюдательной комиссии Ростовской области, лидер донского движения «Антидилер» Игорь Омельченко подписал контракт на участие в специальной операции.

- На днях принял для себя важнейшее решение - подписал контракт на участие в СВО. В столь трудный период для нашей страны, когда на счету каждая мелочь, каждый участник, когда все должны объединиться и победить. По-другому просто не мог поступить, - пояснил в своем телеграм-канале Игорь Омельченко.

Правозащитник также добавил, что сейчас собирает помощь, которую намерен лично доставить бойцам на передовую.

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