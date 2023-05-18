Регистрировать браки участников СВО из Ростовской области смогут в госпиталях и военных частях

Заверять документы военные могут не только у нотариуса
Фото: Иван МАКЕЕВ
Участникам специальной операции из Ростовской области теперь станет проще жениться и регистрировать детей. Информацию об этом опубликовали на сайте Новочеркасского гарнизонного военного суда.
По данным инстанции, заверять документы с апреля 2023 года военные могут не только у нотариуса.
- Согласно федеральному закону, засвидетельствовать подпись военнослужащего, находящегося на лечении, могут начальник госпиталя или санатория, его заместитель по медицинской части, а при их отсутствии - старший или дежурный врач, - говорится в сообщении.
Подтвердить подпись военного также может командир (начальник) воинской части.
Добавим, ранее в России создали единый стандарт региональных мер поддержки участников спецоперации и их близких. В этой работе учили опыт Ростовской области.
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