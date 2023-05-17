Единый стандарт региональных мер поддержки участников СВО разработали благодаря донским парламентариям

Координационной группой по вопросам СВО разработан единый стандарт региональных мер поддержки участников спецоперации и их семей. Фото: сайт ЗС РО

Разработан единый стандарт региональных мер поддержки участников спецоперации и их близких, сообщает сайт донского Заксобрания со ссылкой на первого заместителя Председателя Совета Федерации Андрей Турчака.

С предложением о необходимости применения единых подходов к поддержке мобилизованных в каждом регионе страны еще в январе выступил председатель ЗС по Ростовской области Александр Ищенко.

– Вырабатывая наши областные меры поддержки, мы увидели, что с небольшими различиями примерно такие же пакеты решений принимаются в каждом субъекте Федерации. Однако размер установленных выплат и основания для выплат отличаются в разных регионах. Поэтому и было предложено применять единые подходы к поддержке мобилизованных в каждом регионе страны, – написал в своем телеграм-канале Александр Ищенко.

Координационная группа по вопросам СВО проанализировала весь региональный опыт и составила перечень из двадцати базовых мер поддержки. Планируется, что они станут обязательными для каждого субъекта страны.

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