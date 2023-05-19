В Ростове мужчине выдали в ломбарде чужое золото, а теперь его могут осудить на два года

Ростовчанин скрыл, что получил в ломбарде вместе со своим золотом еще и чужое, и теперь обвиняется в мошенничестве.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Мужчина пришел в ломбард, чтобы выкупить свои драгоценности. Но по ошибке сотрудницы комиссионки вместе со своим золотом получил и чужие ценности. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Ростову.
В ломбарде мужчина ничего не сказал о произошедшем и унес драгоценности с собой.
- В полицию обратилась представительница одного из комиссионных магазинов, - заявили в пресс-службе главка. - Она рассказала, что ошиблась, выдавая ювелирные изделия мужчине, и в результате стала жертвой мошенничества. Сумма ущерба составила почти 90 000 рублей.
Следователи выяснили, что злоумышленником оказался 41-летний ростовчанин. Два месяца подряд он сдавал в ломбард ювелирные украшения. Когда же наконец смог их выкупить, то вместе со своим золотом получил и чужое. «Подарок судьбы» он спрятал дома.
Сегодня все украшения полицейские вернули в ломбард. Мужчине выдвинуто обвинение в мошенничестве. По сообщениям Управления, ранее злоумышленник уже был судим за кражу.
Если дело дойдет до суда, а мужчину признают виновным, ему грозит до двух лет лишения свободы.
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